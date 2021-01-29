بالفيديو.. نصائح من «المرور» حول الدخول من الطريق الفرعي إلى الرئيسي

نشر الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع «تويتر»، تعليمات الدخول من طريق فرعي إلى طريق رئيسي، مشيرًا إلى ضرورة التوقف التام للتأكد من خلو المسارات من المركبات.

وقال الحساب الرسمي للمرور: «قبل الدخول من طريق فرعي إلى رئيسي، التزم الوقوف التام، وتأكد من خلو المسار من المركبات».

وأضاف: «مع إعطاء الأفضلية للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي».

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