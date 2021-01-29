4 مدن تتصدر.. «الصحة» تكشف خريطة التعافي من كورونا خلال 24 ساعة

تصدّرت الرياض قائمة المدن السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 50 حالة تعاف؛ تلتها جدة بـ32حالة، ثم بقيق 22 حالة، فمكة المكرمة 14 حالة والظهران 11 حالة. حسبما ذكرت وزار الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت في المرتبة التالية حائل بـ9 حالات، ثم المجمعة 9 حالات، و(القطيف والخرج) 6 حالات تعاف في كل منهما، ثم (المدنية المنورة، وأبها، وحوطة بني تميم) 5 حالات لكل منها.

وجاءت في المرتبة التالية (الهفوف والقويعية)، بواقع 4 حالات تعاف، ثم (خميس مشيط والدمام والدوادمي ورابغ والجببي وحريملاء وخيبر) 3 حالات تعاف لكل منها.

وفي المرتبة التالية، جاءت كل من (بطحاء، والنبهانية، وبريدة وجازان ونجران والخبر وينبع وعنيزة وضرما والليث ورفحا وأضم)، بواقع حالتي تعاف في كل منها.

وأخيرًا سجلت كل من (موقق وخباش وعقلة الصقور وحوطة سدير وتبوك وسكاكا والدلم والزلفى ومحايل والكامل والحريق وشرورة وتربة والسليل وليلى والمذنب والنعيرية والخفجي والعيص وساجر ووادي الدواسر والمبرز وبللسمر) حالة تعاف واحدة في كل منها.

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