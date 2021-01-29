وزير الخارجية: التوزيع العادل للقاحات ضرورة.. والتعاون يحد «خطر الوباء»

جدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد دور السعودية في دعم الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن دورها الكبير عالميًّا، بالتعاون مع شركائها في استقرار أسواق النفط، وحصول العالم على احتياجاته من الطاقة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان (في تصريحات خلال منتدى الاقتصاد العالمي)؛ إن المملكة تتعاون مع دول العالم في القضاء على جائحة كورونا، مشددًا على ضرورة التوزيع العادل للقاحات.. «إذا لم نعمل معًا فسيكون العالم في خطر في مواجهة وباء كورونا».