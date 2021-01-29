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وزير الخارجية: التوزيع العادل للقاحات ضرورة.. والتعاون يحد «خطر الوباء»

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الرياض - محمد عبدالله - الأمير فيصل بن فرحان أعاد التذكير بدور إقليميًّا ودوليًّا

جدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تأكيد دور السعودية في دعم الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن دورها الكبير عالميًّا، بالتعاون مع شركائها في استقرار أسواق النفط، وحصول العالم على احتياجاته من الطاقة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان (في تصريحات خلال منتدى الاقتصاد العالمي)؛ إن المملكة تتعاون مع دول العالم في القضاء على جائحة ، مشددًا على ضرورة التوزيع العادل للقاحات.. «إذا لم نعمل معًا فسيكون العالم في خطر في مواجهة وباء كورونا».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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