وزارة الصحة: فحص كورونا لا يتأثر بإصابة الشخص بـ«الزكام»

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن إصابة الشخص بالزكام لا تؤثر على نتيجة فحص فيروس كورونا (كوفيد–19)، مشيرةً إلى أن الأعراض النمطية للفيروس تشمل الحمى، والسعال، وضيق التنفس، بجانب أعراض أخرى.

وذكر حساب «الصحة 937» (التابع للوزارة عبر موقع تويتر)، ردًّا على استفسار من مواطنة قالت خلاله: «أنا مصابة بالزكام وأجريت مسحة لفحص كورونا.. فهل ستظهر النتيجة إيجابية لأني مصابة بالزكام أم لا؟».

وقالت وزارة الصحة: «لا يؤثر الزكام على نتيجة الفحص»، مضيفًا أن «النتيجة الإيجابية تدل على الإصابة بالفيروس.. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والعافية».

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أنه بوجهٍ عامٍّ، تشمل الأعراض النمطية لفيروس كورونا، الحمى والسعال وضيق التنفس، وكذلك هناك أعراض أخرى قد تحدث في بعض الحالات مثل الصداع، والتهاب الحلق، والغثيان أو الإسهال، وسيلان بالأنف، وفقدان حاستي التذوق والشم، وآلام عامة بالجسم والعضلات.

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