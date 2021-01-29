شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يدشن مشروع دعم التعليم الأساسي لأطفال مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ، مشروع دعم إكمال التعليم الأساسي للأطفال في جمهورية مالي.

وحضر التدشين الذي جرى في العاصمة باماكو ممثل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي، وأعضاء من الحكومة المحلية، وفريق من المركز.

وأوضحت مسؤولة وزارة التعليم المالية توريه زهياتو، مدى أهمية المشروع في مساعدة الطلاب والطالبات بالعودة إلى مقاعدهم الدراسية ونتائجه الإيجابية، والحاجة إليه في ظل عزوف أعداد هائلة من الأطفال في مالي عن التعليم بسبب الظروف الاقتصادية التي لا تسمح لأهلهم بتحمل تكاليف ومصاريف الدراسة، مقدمةً شكرها وتقديرها للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه للعجلة التعليمية في بلاده.

ويهدف المشروع إلى تقديم الدعم التعليمي وإلحاق الأطفال من الأسر المحتاجة والمتضررة بالمدارس والإسهام في تحفيزهم لمواصلة التعلم في منطقتي غاوو وباماكو، يستفيد منها 930 طفلاً.

ويأتي ذلك استمرارًا للجهود الإنسانية المقدمة من قبل المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة المنكوبين والمعوزين في مختلف دول العالم.