شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يجري 16 عملية لجراحة وقسطرة القلب للأطفال في المكلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ حملته الطبية التطوعية لجراحة القلب المفتوح للأطفال في مدينة المكلا، وذلك ضمن برنامج "نبض السعودية " التطوعي لأمراض وجراحات القلب بمحافظة حضرموت.

وأجرى الفريق الطبي حتى اليوم الثالث من تدشين الحملة 16 عملية جراحية منها 9 جراحات قلب مفتوح و 7 عمليات قسطرة تكللت جميعها ولله الحمد بالنجاح دون وقوع مضاعفات تذكر.

وتتضمن الحملة التي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري إجراء عدد من العمليات الجراحية والقسطرة في مجال القلب المفتوح يستفيد منها الأطفال من العائلات ذوي الدخل المحدود، تحت إشراف فريق طبي سعودي.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.