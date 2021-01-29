آبل تحدد إطلاق تحديثها المثير للجدل في هذا الوقت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

العناوين الفرعية

أعلنت شركة آبل الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، أنها ستطبق تحديثها الأخير الذي يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التطبيقات التي تتعقب مستخدمي أيفون في الربيع المقبل.

وسيتضمن التحديث ميزة شفافية تتبع التطبيقات وسيدخل حيز التنفيذ في أبريل أو مايو مع الإصدار القادم من نظام التشغيل iOS 14.

وستتطلب ميزة شفافية تتبع التطبيقات من جميع التطبيقات الحصول على إذن المستخدم قبل تتبع بياناتهم عبر التطبيقات أو مواقع الويب المملوكة لشركات أخرى، وسيسمح للمستخدمين بحرية الانتقال إلى الإعدادات الخاصة بهم ومعرفة التطبيقات التي طلبت إذنًا لتتبعها، وإجراء أي تغييرات على النحو الذي يرونه مناسبًا.

تحديث آبل بمثابة ضربة لفيسبوك

والتحديث الذي أُعلن عنه لأول مرة أواخر العام الماضي، كان بمثابة ضربة لـ فيسبوك والخدمات الرقمية الأخرى التي تعتمد على مراقبة بيانات المستخدمين للمساعدة في بيع الإعلانات.

وكانت أعلنت شركة آبل عن الميزة في يونيو الماضي لكنها قالت في سبتمبر إنها ستؤخر التغيير لمنح المعلنين الرقميين مزيدًا من الوقت للتكيف، وخلال ذلك دعت إلى مزيد من الشفافية حول جمع المعلومات الشخصية.

تقنية تحافظ على أمان الأشخاص

وقال كريج فيديريغي، نائب الرئيس الأول لهندسة البرمجيات في آبل: الخصوصية تعني راحة البال والأمان وهدفنا هو إنشاء تقنية تحافظ على أمان معلومات الأشخاص وحمايتها.

وتابع: نعتقد أن الخصوصية حق أساسي من حقوق الإنسان، وتعمل فرقنا كل يوم لتضمينها في كل ما نصنعه.

وعندما تدخل التغييرات حيز التنفيذ في الربيع، سيتعين على مطوري التطبيقات طلب إذن المستخدم قبل أن يتتبع تطبيقهم أنشطة المستخدم عبر تطبيقات ومواقع الشركات الأخرى، وستظهر الإشعارات المنبثقة مع الرسالة تقول: هل تريد السماح للتطبيق التالي بتتبع نشاطك عبر تطبيقات ومواقع الشركات الأخرى؟، وسيتم منح المستخدمين خيارين: اطلب من التطبيق عدم التعقب والسماح.

وإذا اختار المستخدمون طلب عدم تتبع التطبيق، فلن يتمكن مطور التطبيق من الوصول إلى معرف آبل للمعلنين (IDFA)، وهو بديل الشركة لملفات تعريف الارتباط HTTP على iOS .

واحتجت فيسبوك بشدة على السياسة الجديدة، وقال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ، إنه بذلك سيتم إعاقة بعض الخدمات الرقمية المجانية إذا لم يتمكنوا من تجميع المعلومات الشخصية لتخصيص الإعلانات، وفي حين أن فيسبوك ستتمكن من التعامل مع ذلك إلا أن هذا القرار سيعيق الشركات الصغيرة بل قد يدمرها أيضًا.



