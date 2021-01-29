5 نصائح من الغذاء والدواء عند شواء اللحوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

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دعت هيئة الغذاء والدواء إلى اتباع بعض النصائح عند شواء اللحوم، مؤكدة أنه قد ينتج من الشواء عدة عوامل تعرّض الطعام للتلوث.

نصائح الغذاء والدواء لشواء آمن

وقالت الغذاء والدواء عبر إنفوجراف إنه لضمان سلامته ومأمونيته الطعام أثناء وبعد الطهي اتبع النصائح التالية :

عند نقل الطعام من مكان إلى آخر، يجب أن يحفظ مبردًا، للحد من نمو البكتيريا لأدنى درجة.

إذا كانت اللحوم المراد شواؤها مجمدة، فيجب إتمام تسييحها قبل الشواء، لضمان استواء كل أجزائها.

يراعى وضع اللحوم المطبوخة جيدًا على طرف شبك الشواية، ولا توضع مباشرة على الفحم المشتعل حتى لا تتعرض للاحتراق.

عدم ترك الأغذية في الجو العادي لأكثر من ساعتين، لمنع نمو البكتيريا.

عند تقديم الطعام يجب أن يقدم في أطباق نظيفة بعد رفعه من الشواية.

تحذير من الشواء داخل المنزل

وكان مختص السلامة سالم باجابر، حذر في وقت سابق من شواء اللحوم داخل المطبخ؛ إذ إن ذلك يشكل مخاطر كبيرة على صحة الأسرة، فمعروف أن الجسيمات الدقيقة الموجودة في أدخنة الشواء قد ينتج عنها ثاني أكسيد النيتروجين، الذي يتسبب في الإصابة بالتسمم عند استنشاقه.

كما يتسبب التعرض المباشرة لأدخنة الشواء داخل المنزل في زيادة الأعراض التي يعاني منها مرضى حساسية الصدر، مثل الاختناق وضيق التنفس وتهيج الشعب الهوائية، نتيجة تصاعد الكربون الناتج عن اشتعال الفحم، لذلك يجب على مريض حساسية الصدر الجلوس في الهواء الطلق والابتعاد عن مكان الشواء حتى لو كان ذلك في فناء الحديقة أو الفيلا، أما في حال عدم وجود فناء فيمكن الشوي في السطح مع اتخاذ كل التدابير الوقائية والاحترازية.



