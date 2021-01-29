شكرا لقرائتكم خبر عن «عكوش17» في قبضة مرور القريات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكن مرور محافظة القريات من الإطاحة بأحد الأشخاص والشهير بلقب «عكوش17» وذلك بعد تداول مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها وهو يمارس التفحيط وارتكاب مخالفات عدة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وفي التفاصيل تمكنت الفرق المرورية بالمحافظة من الإطاحة بالمفحط المتهور بعد متابعة من الفرق السرية، حيث تبين أنه في العقد الثالث من عمره وتمت إحالة أوراق القضية والمتهم لهيئة الفصل في المخالفات المرورية، لتطبيق الإجراءات النظامية بحقه.