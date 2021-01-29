شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الجوف»: 12 طالباً وطالبة يحققون الدرجة الكاملة في اختبار القدرات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق 12 طالباً وطالبة في عدد من مدارس التعليم الأهلي في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الدرجة الكاملة في اختبار القدرات لهذا العام 1442هـ.

وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أولياء أمور الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكتب التعليم الأهلي، على هذه النتائج المشرفة والمتقدمة.

والطلاب والطالبات هم: رائد حمدي فتوح، عبدالرحمن صبري سعود، أحمد حسن عبدالرحيم حسن، هاجد خالد فاروق السالم، يحيى حسام علي عليو، أحمد نور عبدالمولى زيدان، عبدالله أيمن أحمد محمد، عمر حسام الدين الصاوي، ميار عبدالباسط فرج ياسين، رقية مدحت حكمي، سمية إبراهيم عبدالخالق، رغد محمد الشوادفي.