السعودية | السعودية: إحباط تهريب 34 طناً من القات و781 كلغ من الحشيش

شكرا لقرائتكم السعودية: إحباط تهريب 34 طناً من القات و781 كلغ من الحشيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحبطت السلطات السعودية محاولة تهريب 34 طناً من القات، و781 كيلوغراماً من الحشيش.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود في السعودية المقدم مسفر القريني بأنه "في إطار المتابعة المستمرة لمحاولات شبكات الجريمة المنظمة لتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية عبر حدود المملكة البرية والبحرية، تمكن حرس الحدود من إحباط محاولات لتهريب 488 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و34 طناً و485 كيلوغراماً من مادة القات المخدر في منطقة جازان، و184 كيلوغراماً من مادة القات المخدر في منطقة عسير، و293 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر في منطقة نجران، و971676 قرص أمفيتامين في منطقة الجوف".

وأوضح المقدم القريني أنه تم القبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم 121 متهماً، منهم 91 في منطقة جازان، و17 في منطقة نجران، و10 متهمين في منطقة عسير، و3 متهمين في منطقة الجوف، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة بحقهم.

وأكد المتحدث أن رجال حرس الحدود مستمرون "وبكل عزيمة واقتدار وعزم وحزم في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها".