شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. معلمة متقاعدة تتفرغ لإنتاج العسل وتربية المواشي والطيور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قصة نجاح مواطنة تقاعدت من مهنة التعليم لتتفرغ لهوايتها في إنتاج العسل و تربية والمواشي والطيور.

وقالت المعلمة المتقاعدة فاطمة صديق، أنها تقوم بتربية النحل منذ 40 عاماً، وتنتج العسل وتبيعه.

وأضافت المعلمة فاطمة صديق أن لديها مزرعة تربي فيها المواشي والطيور، و أن بعد تقاعدها عن العمل في التعليم؛ قررت التفرغ للعناية بمزرعتها وتربية المواشي وإنتاج العسل.