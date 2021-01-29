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بالفيديو.. معلمة متقاعدة تتفرغ لإنتاج العسل وتربية المواشي والطيور

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، قصة نجاح مواطنة تقاعدت من مهنة التعليم لتتفرغ لهوايتها في إنتاج العسل و تربية والمواشي والطيور.

وقالت المعلمة المتقاعدة فاطمة صديق، أنها تقوم بتربية النحل منذ 40 عاماً، وتنتج العسل وتبيعه.

وأضافت المعلمة فاطمة صديق أن لديها مزرعة تربي فيها المواشي والطيور، و أن بعد تقاعدها عن العمل في التعليم؛ قررت التفرغ للعناية بمزرعتها وتربية المواشي وإنتاج العسل.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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