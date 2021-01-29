شكرا لمتابعة خبر عن الموارد البشرية تحدد خطوات نقل ملكية المؤسسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، خطوات نقل ملكية المؤسسة.

وقالت وزارة الموارد البشرية أنه "عند نقل ملكية السجل التجاري، يقوم المالك السابق بتحويل ملف المنشأة في وزارة الموارد البشرية إلى تحت الإجراء، وبعدها يقوم المالك الجديد بفتح ملف جديد في وزارة الموارد البشرية، وسوف تظهر العمالة تلقائيًّا بدون رسوم".

جاء ذلك ردا على استفسار تلقاه حاب العناية بالعملاء من أحد المستفيدين قائلًا:" كيف أنقل ملكية المؤسسة؟".