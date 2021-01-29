شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشاري مختص يكشف سبب تأخر وصول لقاح كورونا إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري وبائيات وصحة عامة سبب تأخر وصول شحنات لقاح كورونا إلى المملكة والعالم .

وأكد الإستشاري المختص أن التأخر لجميع دول العالم بما فيها المملكة ، ويعتبر هذا لظروف خارجة عن الإرادة بسبب إغلاق المصنع بهدف زيادة خطوط الإنتاج .

وأضاف أن هذه الأزمة عابرة ، وسيتم إلتزام الشركة بتوريد اللقاح بدءً من الشهر لميلادي القادم ، كما قامت الوزارة بإعادة جدولة مواعيد التطعيم في مراكز القاح ، وفقاً لـ " الإخبارية ".

وأكد استشاري الوبائيات أنه يجب على المجتمع الإلتزام بما جاء في رسالة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بالحفاظ على الإجراءات الإحترازية .