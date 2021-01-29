الزعاق: انخفاض تدريجي للحرارة السبت.. والحالة المناخية تستمر 5 أيام

الرياض - محمد عبدالله - أجواء اليوم الجمعة دافئة بوجه عام
قال المتخصص بالدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق؛ إن أجواء اليوم الجمعة ستكون دافئة بوجه عام، ثم تنخفض الحرارة تدريجيًّا بدءًا من غد السبت، مضيفًا (عبر حسابه بموقع تويتر): «اليوم.. أجواء دافئة بوجه عام، مع وجود نشاط للرياح المتفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة».
وتابع الدكتور خالد الزعاق: «بدءًا من غد السبت، يرجع الانخفاض التدريجي المعتاد للحرارة خلال الأيام الخمسة القادمة، ثم يعود الدفء كرَّةً ثانيةً بعد أسبوع».
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