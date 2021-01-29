الزعاق: انخفاض تدريجي للحرارة السبت.. والحالة المناخية تستمر 5 أيام

قال المتخصص بالدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق؛ إن أجواء اليوم الجمعة ستكون دافئة بوجه عام، ثم تنخفض الحرارة تدريجيًّا بدءًا من غد السبت، مضيفًا (عبر حسابه بموقع تويتر): «اليوم.. أجواء دافئة بوجه عام، مع وجود نشاط للرياح المتفاوتة بين الخفيفة والمتوسطة».

وتابع الدكتور خالد الزعاق: «بدءًا من غد السبت، يرجع الانخفاض التدريجي المعتاد للحرارة خلال الأيام الخمسة القادمة، ثم يعود الدفء كرَّةً ثانيةً بعد أسبوع».

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