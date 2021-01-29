«الموارد البشرية»: نقل ملكية المؤسسة يتم عبر خطوتين بـ«دون رسوم»

الرياض - محمد عبدالله - بتحرك مشترك بين المالكَيْن القديم والجديد
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات نقل ملكية المؤسسة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أنقل ملكية المؤسسة؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «عند نقل ملكية السجل التجاري، يقوم المالك السابق بتحويل ملف المنشأة في وزارة الموارد البشرية إلى تحت الإجراء».
وأضاف: «وبعدها يقوم المالك الجديد بفتح ملف جديد في وزارة الموارد البشرية، وسوف تظهر العمالة تلقائيًّا بدون رسوم».
اقرأ أيضًا:
المرأة العزباء تستفيد من معاش الضمان الاجتماعي بـ«شرطين»
«الموارد البشرية» تودع مبالغ برنامج الحقيبة المدرسية في حسابات المستفيدين