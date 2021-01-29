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«الموارد البشرية»: نقل ملكية المؤسسة يتم عبر خطوتين بـ«دون رسوم»

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الرياض - محمد عبدالله - بتحرك مشترك بين المالكَيْن القديم والجديد

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خطوات نقل ملكية المؤسسة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أنقل ملكية المؤسسة؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «عند نقل ملكية السجل التجاري، يقوم المالك السابق بتحويل ملف المنشأة في وزارة الموارد البشرية إلى تحت الإجراء».

وأضاف: «وبعدها يقوم المالك الجديد بفتح ملف جديد في وزارة الموارد البشرية، وسوف تظهر العمالة تلقائيًّا بدون رسوم».

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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