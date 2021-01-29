وزير الصحة يوجه رسالة «من القلب»: لا تسمحوا بعودة تحدي كورونا

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رسالة إلى المواطنين والمقيمين في المملكة بضرورة الحفاظ على الإجراءات الوقائية ضد كورونا، قائلًا: «رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد».

وتابع وزير الصحة أنه « تحدٍّ كبير واجهناه معًا، وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له في ذاكرتنا مكان.. ومرة أخرى، رجاء من القلب، بألا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد».

وأعاد وزير الصحة نشر رسالة فيديو وجهها منذ عام تقريبًا، وتحديدًا في 15 مارس 2020م، حول إجراءات كورونا.

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