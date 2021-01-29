بالفيديو.. مفحط يستعرض مخالفته على مواقع التواصل.. «مرور القريات» يطيح به

تمكنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة القريات، من الإطاحة بمفحط استعرض مخالفاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت الإدارة العامة للمرور، عبر فيديو نشره حساب «سناب الداخلية»، أن المخالف استعرض ممارسته التفحيط بالميادين العامة بالمحافظة، معرضًا حياته وحياة مرتادي الطريق للخطر.

وتم القبض عليه، وتبين أنه مواطن في العقد الثالث من العمر، وحجزت السلطات مركبته، وأحالت أوراقه إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

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