بالفيديو.. الشيخ الشثري أخذ الأثر دون علم صاحبه «مشروط»

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ سعد الشثري، حكم أخذ أثر من شخص دون علمه؛ بسبب الشك في أنه أصاب أحدًا بالعين.

وقال الشيخ الشثري، خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إنه لا حرج في ذلك ما لم يكن شيئا يملكه ويختص به؛ بحيث يحتاج إلى الإذن في أخذه والتصرف فيه.

وأشار عضو هيئة كبار العلماء، إلى أنه في هذه الحالة «مباح».

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. الشيخ الشثري يوضح حكم الصلاة على من مات وهو يشرب الخمر

بالفيديو.. الشيخ «الشثري» يوضح حكم توقيع الموظف بدلًا من زميله المتأخر

