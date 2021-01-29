بالفيديو.. ممرضة تسعف حالة حرجة خلال رحلة جوية من عرعر للرياض

قامت ممرضة وابنها بإنقاذ حالة حرجة لمريضة من ذوي الحالات الخاصة، أثناء استقلالهم رحلة جوية من عرعر إلى الرياض، وسط تصفيق حار من طاقم الطائرة.

وقال عبد الله راضي، لبرنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية» أنه فوجئ باستدعاء قائد الطائرة لأي كادر طبي بين الركاب، وعندما ذهب ووالدته وجدوا أن المريضة من ذوي الحالات الخاصة وتعاني من شلل وتعرضت لحالة إغماء، مشيرًا إلى أنهما قاما بتقديم الإسعافات الأولية لها.

وقالت أم عبد الله، إنها قامت وابنها بإجراء الإسعافات الأولية وتسليك مجرى التنفس لدى المريضة، وعمل إسعاف قلبي لها، موضحة أنها تعرضت لغيبوبة سكر، واستعادت وعيها بعد عمل اللازم.

وأضافت أم عبد الله، أنها تعمل في مهنة التمريض منذ 26 سنة، وأن عبد الله هو الذى اختار أن يكون إخصائي تمريض، وأن لديها ابنًا آخر طبيبًا.

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