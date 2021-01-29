وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه قُبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم 121 متهما، منهم 91 في منطقة جازان، و17 في منطقة نجران، و10 متهمين في منطقة عسير، و3 متهمين في منطقة الجوف، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة. وأكد القريني، أن رجال حرس الحدود مستمرون وبكل عزيمة واقتدار وعزم وحزم في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 121 متورطا في تهريب مواد مخدرة إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.