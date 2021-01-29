القبض على 121 متورطا في تهريب مواد مخدرة إلى المملكة

تمكن حرس الحدود من القبض على 121متورطا أثناء محاولات لتهريب 488 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر، و34 طنا و485 كيلو جراما من مادة القات المخدر في منطقة جازان، و184 كيلوجراما من مادة القات المخدر في منطقة عسير، و293 كيلو جراما من مادة الحشيش المخدر في منطقة نجران، و971676 قرص أمفيتامين في منطقة الجوف.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر القريني، أنه قُبض على المتورطين في محاولات التهريب، وعددهم 121 متهما، منهم 91 في منطقة جازان، و17 في منطقة نجران، و10 متهمين في منطقة عسير، و3 متهمين في منطقة الجوف، وذلك بعد رصد تجاوزهم حدود المملكة، وتمت المباشرة في استكمال الإجراءات النظامية كافة. وأكد القريني، أن رجال حرس الحدود مستمرون وبكل عزيمة واقتدار وعزم وحزم في حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها.