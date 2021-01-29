السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تنفذ حملة لمكافحة الباعة الجائلين



مكة المكرمة 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية أمس حملة لمكافحة الباعة الجائلين ضمن نطاق البلدية.

وتم مصادرة 1190 كيلوجراماً من الخضروات والفواكه، و17 عربة خشبية تستخدم للنقل، إضافةً إلى مصادرة 33 كرتوناً لإكسسوارات الجوالات والكمامات.

وأكدت الأمانة حرصها الدائم على تكثيف جولاتها للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الاقامة والعمل.

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15:24ت م

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