السعودية اليوم / "البيئة" تطلق مشروع عزل وتصنيف المسببات المرضية الحيوانية في المملكة



الرياض 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع عزل وتصنيف مسببات أهم الأمراض الحيوانية وأمراض الدواجن، وذلك ضمن مبادرة تطوير وإنتاج لقاحات بيطرية من عترات مرضية محلية، ومبادرة تقصي الأمراض الحيوانية والسيطرة عليها.

وأوضحت "البيئة" أن المشروع يستهدف عزل سبعة أمراض فيروسية وخمسة أمراض بكتيرية تصيب فصائل الضأن والماعز والأبقار والإبل، إضافة إلى أربعة أمراض فيروسية تصيب الأنواع المختلفة من الدواجن.

وبينت الوزارة أن مخرجات المشروع المستقبلية تتمثل في الحصول على معزولات يتم الاستفادة منها في إنتاج اللقاحات البيطرية بالمملكة، باستخدام عترات محلية، كما يمكن الاستفادة من تلك المعزولات في ضبط جودة اللقاحات المستخدمة، وكذلك دراسة وبائية المرض ومعرفة انتشاره داخل المملكة، وتحديد مصادر الإصابة وعلاقتها بالدول المحيطة بالمملكة.

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14:27ت م

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