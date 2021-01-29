السعودية اليوم / مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يمنح جامعة الطائف جائزة التميز العلمي والمؤسسي



الطائف 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

أعلن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق منح جامعة الطائف جائزة التميز العلمي والمؤسسي في كفاءة الإنفاق، لتميزها في مجال "ركيزة القيادة والاستراتيجية" في برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق للعام 2020.

ونجحت جامعة الطائف في تحقيق وفر مالي قدره 22 مليون ريال، بجهود مشتركة من عمادة البحث العلمي، والمجلس العلمي، وعمادة التعليم الإلكتروني وتقنية المعلومات، وإدارات شؤون الموظفين، والمشاريع، والعلاقات العامة والإعلام.

‏وقدم رئيس جامعة الطائف شكره للجنة كفاءة الإنفاق بالجامعة بقيادة وكيلها المكلف الدكتور خالد السواط على مجهوداتهم لحصد هذا التميز لجامعة الطائف الفتية.

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14:17ت م

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