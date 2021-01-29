السعودية اليوم / مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة يبدأ بعد غدٍ المرحلة التشغيلية الثانية



المدينة المنورة 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

يبدأ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، اعتباراً من بعد غدٍ الأحد، انطلاق المرحلة التشغيلية الثانية لتقديم خدماته الطبية والعلاجية للمستفيدين من المرضى والمراجعين في إطار خطة تشغيلية منتظمة من عدة مراحل.

ويقدم المستشفى وفق المرحلة التشغيلية الثانية، الرعاية الطبية التخصصية، عبر العيادات الخارجية والعيادات الافتراضية لتخصصات أمراض الأورام للكبار، وأمراض الأورام للأطفال، وطب العيون بالإضافة إلى أقسام الصيدلة الخارجية، وقسم الأشعة، وقسم المختبر.

وعبر معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل على الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع سعياً إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية التخصصية لسكان المنطقة.

وأوضح الدكتور الفياض أن "تخصصي المدينة" سيمثل بعد اكتمال مراحله في القريب العاجل إضافةً نوعية في الرعاية الطبية التخصصية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية والتي سيتم تجويدها عبر ربطه وتكامله مع منظومة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مقرها الرئيس في الرياض وتخصصي جدة وتوظيف خبراتها العريقة في هذا المجال التي تتجاوز أربعة عقود، كما سيمكنها من توسيع خدمات الرعاية الطبية التخصصية للمواطنين وتسهيل سرعة الحصول عليها ونقل التجربة بأبعادها المُختلفة لمزيد من التطور وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي في الأمراض الدقيقة والمستعصية.

من جانبه، أوضح مدير عام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة الدكتور نزار خليفه، أن تدشين المرحلة الثانية يسير وفق خطة موضوعة كامتداد للمرحلة التشغيلية الأولى التي دخلت حيز التطبيق الفعلي في 1/07/2020م، والتي قُدمت خلالها حزمة من الخدمات الطبية استفاد منها العديد من المرضى عبر العيادات الهاتفية، والعيادات الافتراضية "عن بعد" بسبب جائحة

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14:16ت م

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المدينة المنورة 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسيبدأ مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة، اعتباراً من بعد غدٍ الأحد، انطلاق المرحلة التشغيلية الثانية لتقديم خدماته الطبية والعلاجية للمستفيدين من المرضى والمراجعين في إطار خطة تشغيلية منتظمة من عدة مراحل.ويقدم المستشفى وفق المرحلة التشغيلية الثانية، الرعاية الطبية التخصصية، عبر العيادات الخارجية والعيادات الافتراضية لتخصصات أمراض الأورام للكبار، وأمراض الأورام للأطفال، وطب العيون بالإضافة إلى أقسام الصيدلة الخارجية، وقسم الأشعة، وقسم المختبر.وعبر معالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل على الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع سعياً إلى تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية التخصصية لسكان المنطقة.وأوضح الدكتور الفياض أن "تخصصي المدينة" سيمثل بعد اكتمال مراحله في القريب العاجل إضافةً نوعية في الرعاية الطبية التخصصية، وفقاً لأحدث المعايير العالمية والتي سيتم تجويدها عبر ربطه وتكامله مع منظومة المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في مقرها الرئيس في الرياض وتخصصي جدة وتوظيف خبراتها العريقة في هذا المجال التي تتجاوز أربعة عقود، كما سيمكنها من توسيع خدمات الرعاية الطبية التخصصية للمواطنين وتسهيل سرعة الحصول عليها ونقل التجربة بأبعادها المُختلفة لمزيد من التطور وتحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي في الأمراض الدقيقة والمستعصية.من جانبه، أوضح مدير عام مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمدينة المنورة الدكتور نزار خليفه، أن تدشين المرحلة الثانية يسير وفق خطة موضوعة كامتداد للمرحلة التشغيلية الأولى التي دخلت حيز التطبيق الفعلي في 1/07/2020م، والتي قُدمت خلالها حزمة من الخدمات الطبية استفاد منها العديد من المرضى عبر العيادات الهاتفية، والعيادات الافتراضية "عن بعد" بسبب جائحة كورونا وظروفها، مشيراً إلى أنه من المرتقب أن يتم إطلاق المرحلة التشغيلية الثالثة للمستشفى في الربع الثاني من العام الجاري 2021م، والتي تأتي استكمالاً للمراحل السابقة لتشمل تشغيل قسم جراحة اليوم الواحد، وخدمات التنويم، والصيدلية المركزية، ووحدة العلاج الكيميائي، وصولاً إلى تأسيس منظومة متكاملة من خدمات الرعاية الطبية التخصصية.// انتهى //14:16ت م0039

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.