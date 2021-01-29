السعودية اليوم / ليبيا تسجل 871 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيّات



طرابلس 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 871 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا أن إجمالي المصابين في البلاد ارتفع إلى 117650 حالة، والمتعافين 97357 حالة، والوفيات 1842حالة.

// انتهى //

13:59ت م

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طرابلس 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجّلت ليبيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 871 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وعشر وفيات، فيما تماثل للشفاء 1064 مصابا.وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في ليبيا أن إجمالي المصابين في البلاد ارتفع إلى 117650 حالة، والمتعافين 97357 حالة، والوفيات 1842حالة.// انتهى //13:59ت م0038

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