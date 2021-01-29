السعودية اليوم / هطول أمطار على محافظة جدة



جدة 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

هطلت صباح اليوم أمطار على محافظة جدة، شملت أنحاء متفرقة من المحافظة.

جعلها الله سقيا رحمة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

// انتهى //

13:58ت م

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