السعودية اليوم / الصين تسجل 52 إصابة جديدة بكورونا



بكين 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 52 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 89378 إصابة،فيما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4636 حالة.

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13:48ت م

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بكين 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجلت الصين خلال الـ24 ساعة الماضية 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 89378 إصابة،فيما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4636 حالة.// انتهى //13:48ت م0035

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