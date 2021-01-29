

أبوظبي 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واس

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,962 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 وَفَيَات جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 826 وفاة، مشيرةً إلى شفاء 2,975 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 269,999 حالة.

// انتهى //

13:22ت م

0031



أبوظبي 16 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 29 يناير 2021 م واسسجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 297,014 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 وَفَيَات جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 826 وفاة، مشيرةً إلى شفاء 2,975 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 269,999 حالة.// انتهى //13:22ت م0031

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإمارات تسجل 3,962 إصابة بكورونا و7 حالات وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.