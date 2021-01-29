الارشيف / اخبار السعوديه

فيديو .. الجمارك تحبط تهريب 14.4 مليون حبة كبتاجون

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم فيديو .. الجمارك تحبط تهريب 14.4 مليون حبة كبتاجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

فيديو .. الجمارك تحبط تهريب 14.4 مليون حبة كبتاجون

مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية ألواح خشبية

متابعات الخليج 365 - الرياض

نجحت الجمارك في إحباط محاولة تهريب 14,445,335 حبة كبتاجون.

 

وقالت الجمارك إن المضبوطات عُثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية ألواح خشبية وردت عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

كبتاجون
جانب من المضبوطات

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا