- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم فيديو .. الجمارك تحبط تهريب 14.4 مليون حبة كبتاجون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29
فيديو .. الجمارك تحبط تهريب 14.4 مليون حبة كبتاجون
مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية ألواح خشبية
متابعات الخليج 365 - الرياض
نجحت الجمارك السعودية في إحباط محاولة تهريب 14,445,335 حبة كبتاجون.
وقالت الجمارك إن المضبوطات عُثر عليها مخبأة بطريقة احترافية داخل إرسالية ألواح خشبية وردت عبر ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.