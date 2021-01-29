الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

وزير الصحة : رجاءً من القلب لا تسمحوا بعودة تحدي كورونا مجددًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة التأكيد على أهمية مواجهة تحدي كورونا من خلال التقيد بالتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عدم زيادة الإصابات مجددًا.

وأعاد وزير الصحة نشر مقطع سابق نشره في مارس 2020 وعلق عليه بالقول: “تحدٍ كبير واجهناه معًا، وقطعنا فيه أشواطًا، وكان له في ذاكرتنا مكان. ومرة أخرى رجاءً من القلب، بألّا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد”.

أهمية مواجهة كورونا

وقال وزير الصحة في مقطع الفيديو الذي أعاد التغريد به : من القلب، أطلب منك تعاونكم في 4 نقاط، الأولى تجنبوا المصافحة بالكامل، والنقطة الثانية غسيل وتعقيم اليدين باستمرار لضمان سلامتكم، خاصة وأن اليدين أكبر ناقل للمرض، وثالثًا يجب تجنب التجمعات بجميع أنواعها، وأخيرًا لو لديك عارض أو أنت قادم من خارج المملكة يجب أن تعزل نفسك منزليًّا بعيدًا عن الآخرين لمدة 14 يومًا لسلامتك وسلامة من تحب.

حالات كوفيد 19 في السعودية

وكشفت وزارة الصحة أمس عن تعافي (208) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (358753) حالة.

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2157) حالة من بينها (362) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بالفيروس في المملكة إلى (367276) حالة، توفي منهم (6366) حالة.

جدولة لقاح كورونا

وكانت أوضحت وزارة الصحة أمس أنها بدأت في إعادة جدولة مواعيد الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا في مراكز اللقاح في الرياض وجدة والشرقية والمدينة المنورة.

وأكدت الوزارة أن أخذ الجرعة الثانية حسب المراجع الطبية والعلمية المعتمدة يمكن أن يكون بعد ستة أسابيع من الجرعة الأولى، وعزت الوزارة ذلك لأسباب خارجة عن إرادتها نظرًا لاستمرار تأخر التوريد إلى المملكة ودول العالم من قِبل الشركة الصانعة للقاح.

وأوضحت الصحة أن الشركة الصانعة للقاح التزمت بالتوريد ابتداءً من منتصف الشهر الميلادي القادم بعد أن أوقفت الشركة تصدير اللقاحات لجميع الدول التي تتعامل معها بسبب التوسع في خطوط الإنتاج.

