الجيش الأمريكي يمنح جنوده فرصة لوضع المكياج وارتداء الزينة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-29

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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أصبح الماكياج وطلاء الأظافر وارتداء الزينة جزءًا من شكل الجندي الأمريكي، حيث تم تغيير القواعد بحيث يشمل جميع أفراد الجيش الأمريكي الذي يضم رجالًا ونساءً.

ويقوم الجيش بعمل تغييرات جذرية في معاييره ويلمح إلى المزيد من التغييرات المتعلقة بزي الجنود في المستقبل القريب.

وسيتم الآن قبول تسريحات الشعر والمجوهرات والمكياج وغيرها من الملحقات كأجزاء من الطريقة التي يمكن للجنود أن يقدموا بها أنفسهم، وستدخل تلك التغييرات الجديدة حيز التنفيذ قرب نهاية فبراير.

وقال الرقيب الحالي في الجيش الأمريكي والذي شغل سابقًا منصب القائد الأعلى للجنود في قيادة قوات جيش الولايات المتحدة، مايكل جرينستون: لقد مررنا بجميع اللوائح لمعرفة كيف يمكننا تحسين المعايير والسياسات للتأكد من أنها عادلة ومنصفة لجميع الجنود.

سبب القوانين الحديثة في الجيش الأمريكي

وقال بريان ساندرز من فرع سياسة جيش الولايات المتحدة للصحفيين: ترجع التغييرات إلى عدد من العناصر بما في ذلك حقيقة أن المعايير السابقة كانت ضارة جسديًا لجنس أو مهنة أو ثقافة معينة.

وتابع: على سبيل المثال، سيسمح الجيش للنساء بعمل تصفيفة شعر مختلفة والتي كانت سابقًا مخالفة للقوانين مثل صنع ذيل الحصان الطويل.

وأضاف: هذا التغيير ليس من باب الحداثة وإنما وراءه سبب طبي، حيث أبلغت النساء عن إصابتهن بالصداع النصفي والصداع الشديد وتساقط الشعر والكثير من الأذى لفروة الرأس الناتج عن تصفيفة الكعكة المشدودة، وهي التصفيفة الوحيدة المسموح بها في الجيش، كما أنها تدفع الخوذات للأمام وتعيق بصرهن أثناء التدريبات.

وتابع: تصفيفة ذيل الحصان لا تزال احترافية وأنيقة ولا تعيق ارتداء أي زي عسكري مناسب، بحسب موقع federal news network الأمريكي.

الأطباء شاركوا في وضع المعايير الجديدة

وتضمنت اللجنة التي نظرت في القواعد الجديدة ممثلين عن اثني عشر قائدًا للجيش، وجنودًا من مختلف الرتب، وأطباء جلدية، وطبيب نفساني.

ويحاول الجيش أيضًا التخلص من بعض خوفه والسماح للجنود بالتعبير عن أنفسهم أكثر بزيهم العسكري.

القواعد متاحة للرجال والنساء

قال ساندرز: يمكن للنساء وضع طلاء أظافر وأحمر شفاه طالما أن الألوان تقدم مظهرًا احترافيًا، كما يمكن للرجال أيضًا وضع طلاء الأظافر طالما كان واضحًا، وذلك لأن العديد من الجنود في الجيش الأمريكي يتعاملون مع المواد الكيميائية الخطرة يستخدمون طلاء الأظافر لحماية الأظافر من التلف، كما يمكنهم إبراز شعرهم وعمل تصفيفات شعر متعددة طالما أن ذلك لا يؤثر على ارتداء الزي أو المعدات.

وسيكون لدى النساء المرضعات أيضًا خيار ارتداء قميص داخلي إذا اخترن ذلك.