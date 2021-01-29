السعودية | هذا ما قاله وزير الصحة السعودي بعد تزايد إصابات كورونا

شكرا لقرائتكم هذا ما قاله وزير الصحة السعودي بعد تزايد إصابات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أطلق وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، نداء إلى جميع المواطنين والمقيمين، بعدما لوحظ في الفترة الأخيرة، تزايد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت الصحة السعودية، الخميس، ارتفاعا متزايدا في أعداد الإصابات اليومية بالفيروس بتسجيل 253 حالة جديدة.

وقال وزير الصحة عبر حسابه في "تويتر"، الجمعة: "تحدٍ كبير واجهناه سوياً، وقطعنا فيه أشواطاً، وكان له في ذاكرتنا مكان، ومرة أخرى رجاءً من القلب، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد".

وجاء تعليق وزير الصحة، ردا على مقطع فيديو نشرته الوزارة في بدايات أزمة جائحة كورونا، وتحديداً في 15 مارس 2020، إذ قال وزير الصحة آنذاك: "إننا نعيش تحديا كبيراً، فيروس كورونا الآن ينتشر في جميع أنحاء العالم، وبشكل سريع، وكما تعلمون نحن جزء من هذا العالم، وقيادتنا ودولتنا قامت بمجموعة من الاحترازات لحمايتكم، والتحدي كبير وتعاونكم مهم، فمن القلب أطلب منكم تعاونكم".