شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تملك مكتب للتسويق العقاري وتحقق نجاح واسع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجحت مواطنة في ارتياد مجال التسويق العقاري ومنافسة بني جلدتها من الرجال .

وأكدت المواطنة نيرمان البلوي أنها كانت بحث عن شراء منزل منذ أربع سنوات ، وتتنقل بين مكتب لمكتب وكانت رحلة شاقة حتى حصلت عليه .

وأضافت ، أن بعد هذا الموقف ظلت تفكر في سوق العقار ، وأصبح لديها شغف لإنشاء مكتب للتسويق العقاري حتى نجحت في ذلك بالفعل .

وتابعت أنها حصلت على الخرائط ونجحت في التعرف عليها بسهولة ، وبدأت الطلبات تتوالى عليها من النساء وتقوم بمرافقتهن نحو الأراضي والعقارات ، وفقاً للعربية .

وقدمت " نيرمان " نصيحة لجميع الشباب والفتيات الذين لم ينجحوا في الحصول على وظيفة في التوجه للسوق العقاري ، مؤكدة أنها عالم كبير .