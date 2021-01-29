شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة هامة للجميع بعنوان "رجاء من القلب" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اليوم الجمعة رسالة هامة لجميع المواطنين والمقيمين .

وأعاد "الربيعة " التذكير برسالته للجميع في مارس الماضي مع تفشي الوباء ، مؤكداً أنه كان اختبار وتحدي كبير .

وقال " الربيعة " تحدي كبير واجهناه سوياً وقطعنا فيه أشواطاً وكان له في ذاكرتنا مكان .

وأضاف الدكتور توفيق الربيعة : مرة أخرى رجاءً من القلب ، بأن لا نسمح لهذا التحدي بأن يحضر من جديد .

وكانت رسالة وزير الصحة التي أعادتذكير الجميع بها تحت عنوان " رجاء من القلب " أيضاً حينما أكد العام الماضي أننا نعيش تحدي كبير ، مع إنتشار فيروس كورونا بشكل سريع .

كما قال حينها أن قيادتنا الحكيمة قامت بمجموعة من الإجراءات الإحترازية من أجلكم ، ومن القلب أطلب منكم التعاون في عدة نقاط : النقطة الأولى تجنب المصافحة بالمكافحة ، والثانية غسيل وتعقيم يديكم بإستمرار لضمان سلامتكم ، تجنب التجمعات بأنواعها ، والأخيرة إذا كان لديك أعراض أو قادم من الخارج يجب أن تعزل نفسك في غرفتك بعيد عمن حولك 14 يوم وهي مهمة وطنية ، وكلنا مسؤولون .