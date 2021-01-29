شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يجمع بين مهنتي الطوافة وهندسة الطيران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قرر شاب سعودي،"أحمد مغربي". جمع بين مهنتي الطوافة وهندسة الطيران، حيث بدأ حياته بالعمل في حمل أمتعة الحجيج والطوافة حتى تخرج في الكلية الأسترالية العالمية لعلوم الطيران.

وقال الشاب لبرنامج " سيدتي "، بدأت مشوار العمل مع والدي مبكراً من خلال توزيع الوجبات وحمل أمتعة الحجيج بموسم الحج حينما كان عمري 10 سنوات.

وأشار الشاب إلى أن خدمة الحجيج ساعدته في تعلم الكثير عن ثقافات الشعوب الأخرى، مؤكدا أن اختياره دراسة "علوم الطيران" كان بسبب شغفه بهذا المجال.