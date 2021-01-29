شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل مثيرة داخل كواليس جلسة تأييد حكم الإعدام على خاطفة الدمام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

أفدت مصادر ببعض التفاصيل المثيرة التي شهدتها جلسة تأييد محكمة استئناف الشرقية للحكم الصادر ضد المتهمة الرئيسية في القضية المعروفة إعلامياً بـ " خاطفة الدمام " بالقتل تعزيراً .

وأكدت أن المتهمة كانت مصدومة بسماع قرار المحكمة والتزمت الصمت والوجوم ، فيما ناشد نجلها القضاء لتخفيف الحكم عليها لكبر سنها .

وأصرت المتهمة على إنكار تهمة خطف الأطفال واعترفت بإرتكاب أعمال السحر والشعوذة ، فيما استندنت المحكمة لعدة قرائن منا شهادة الممرضات ومطابقة خط يدها للرسالة التي وضعت بمستشفى الولادة ، وفقاً لـ " سبق " .

وكانت محكمة استئناف الشرقية قد قررت قبل أيام قليلة تأييد حكم الإعدام بحق خاطفة الأطفال بالدمام التي تفجرت قضيتها قبل نحو عامين .

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