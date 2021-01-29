شكرا لمتابعة خبر عن شروط استفادة المرأة العزباء من معاش الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شروط أستفادة المرأة العزباء من معاش الضمان الاجتماعي.

وقالت وزارة الموارد البشرية: «يمكن للعزباء الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي، بشرط أن يكون العمر 35 سنة فما فوق، أن تكون من أسرة ضمانية أو يتيمة».

وأضافت الوزارة: «بإمكان المستفيد التابع الانفصال عن المستفيد الرئيسي في حال كان العمر للمرأة العزباء 35 سنة فما فوق، بشرط أن لا يتسبب بضرر للمستفيد الرئيسي بتجاوزه الحد المانع للدخل».

وجاء ذلك ردًا على استفسار إحدى المستفيدات قائلة: «البنات اللاتي تجاوزت أعمارهن ٣٥ عاما لهن ضمان اجتماعي؟».