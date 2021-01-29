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بالفيديو.. "مرور القريات" يطيح بمفحط استعرض مخالفته على مواقع التواصل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة القريات من الإطاحة بمفحط استعرض مخالفاته على مواقع التواصل الإجتماعي .

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالف استعرض ممارسته التفحيط بالمييادين العامة بالمحافظة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر .

وتم القبض عليه وتبين عليه مواطن في العقد الثالث من العمر ، والتحفظ على سيارته وإحالة أوراقه للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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