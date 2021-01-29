شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "مرور القريات" يطيح بمفحط استعرض مخالفته على مواقع التواصل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تمكنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة القريات من الإطاحة بمفحط استعرض مخالفاته على مواقع التواصل الإجتماعي . تمكنت الإدارة العامة للمرور بمحافظة القريات من الإطاحة بمفحط استعرض مخالفاته على مواقع التواصل الإجتماعي . وأكدت الإدارة العامة للمرور أن المخالف استعرض ممارسته التفحيط بالمييادين العامة بالمحافظة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر . وتم القبض عليه وتبين عليه مواطن في العقد الثالث من العمر ، والتحفظ على سيارته وإحالة أوراقه للهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه .