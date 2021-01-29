شكرا لمتابعة خبر عن "الزعاق": أجواء دافئة اليوم وبدايات مختلفة الأيام المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الجمعة أجواء دافئة على أغلب مناطق المملكة .

وقال الدكتور خالد الزعاق على حسابه الرسمي على " تويتر " أن المملكة تشهد اليوم أجواء دافئة بوجه عام مع وجود نشاط للمهاب المتفاوتة مابين الخفيفة والمتوسطة .

وأضاف خالد الزعاق أنه من يوم غد يرجع الإنخفاض التدريجي المعتاد للحرارة خلال الخمسة أيام القادمة ثم يعود الدفء مرة ثانية بعد أسبوع .