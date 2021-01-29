شكرا لمتابعة خبر عن "الحبيب" يوجه نصيحة هامة لمحاربة الإكتئاب والحفاظ على الصحة العقلية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي والأمين العام لاتحاد الأطباء النفسيين العرب نصيحة هامة للحفاظ على الصحة النفسية والعقلية .

وأكد الدكتور طارق الحبيب على أهمية تناول الأطعمة التي تحتوي على مغذيات مثل فيتامين بي وأوميجا 3 وبعض الكربوهيدرات الكاملة .

وقال استشاري الطب النفسي أن الدراسات العلمية ربطت هذه الفيتامينات بالصحة العقلية الجيدة ، كما أن أوميجا 3 تساعد في تخفيف أعراض الإكتئاب والقلق وتساعد الكربوهيدرات الكاملة على تنظيم مستوى السيروتونين .

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