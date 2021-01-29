اخبار السعوديه

"سدايا" تدعو أصحاب الإبتكارات للمشاركة في تحدياتها الجديدة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعة خبر عن "سدايا" تدعو أصحاب الإبتكارات للمشاركة في تحدياتها الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت الهيئة للبيانات والذكاء الإصطناعي كافة المبتكرين والمبدعين للمشاركة في العديد من البرامج التي تطلقها والمحفزة لإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي .

وأكدت " سدايا " أنه تطلق قدرات المبتكرين في العديد من المنافسات ، وكان منها قدرات المبتكرين في آرتاثون والتي شارك فيها 300 شخص وتأهلت 10 أعمال فنية .

كما شهد تحدي نيوم الذي أطلقته 100 مشروع ابتكاري من 39 جامعة مشاركة ، وتحدي الهوماثون 10 آلاف مشارك من 50 جنسية حول العالم بـ 1000 مشروع ابتكاري .

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا