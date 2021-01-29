شكرا لمتابعة خبر عن "سدايا" تدعو أصحاب الإبتكارات للمشاركة في تحدياتها الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الإصطناعي كافة المبتكرين والمبدعين للمشاركة في العديد من البرامج التي تطلقها والمحفزة لإستخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي .

وأكدت " سدايا " أنه تطلق قدرات المبتكرين في العديد من المنافسات ، وكان منها قدرات المبتكرين في آرتاثون والتي شارك فيها 300 شخص وتأهلت 10 أعمال فنية .

كما شهد تحدي نيوم الذي أطلقته 100 مشروع ابتكاري من 39 جامعة مشاركة ، وتحدي الهوماثون 10 آلاف مشارك من 50 جنسية حول العالم بـ 1000 مشروع ابتكاري .