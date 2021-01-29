شكرا لمتابعة خبر عن طريقة قراءة الحقائق الغذائية على العبوات لتجنب السمنة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

دعت هيئة الغذاء والدواء المستهلكين لقراءة الحقائق الغذائية على العبوات لمعرفة الإحتياجات اليومية من الغذاء وتجنب السمنة .

وأوضحت " الغذاء والدواء " أنه يجب التأكد من حجم الحصة وعدد الحصص في كل منتج وأختيار الأنسب ، شيرة إلى أن المنتج قد يحتوي على أكثر من حصة ، وتحدد الحصة الغذائية بالكوب أو الجرام أو الملي أو القطعة أو الملعقة حسب المادة الغذائية .

ونصحت هيئة الغذاء والدواء بإختيار منتج غذائي له نسبة مئوية منخفضة في القيم اليومية من الدهون ، والدهون المشبعة ، والدهون المتحولة ، والكوليسترول ، والصوديوم " الملح " .

وأشارت أن المنتج الذي يحتوي على 40 سعر حراري منخفض السعرات ، والذي يحتوي على 100 سعر منتج معتدل ، أما المنتج الذي يحتوي على 400 سعر حراري أو أكثر هو منتج مرتفع .

كما يجب اختيار منتج غذائي له نسبة مئوية عالية في القيم اليومية من الألياف والفيتامينات والمعادن كالحديد والكالسيوم بحيث تكون 20 % أو أعلى .