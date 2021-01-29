شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "السليمان" يحذر من النميمة: قد تسبب القتل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الداائمة للفتوى من الآثار المترتبة على الغيبة والنميمة .
وقال الشيخ " السليمان " أنه ورد في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على قبرين قال أن احدهما يُعذب بالنميمة .
وأضاف الشيخ " السليمان " أن النميمة أمر خطير لذلك يعذب بها الإنسان في قبره لأنه يترتب عليها المفاسد بسبب الوقيعة والتفرقة ، وقد يقع بسببها قطيعة رحم وربما القتل ، وليس بين الأفراد وإنما بين القبائل .
وتابع " الشيخ السليمان " أنه يجب على المسلم أن يرتدع لما ورد عن عقوبة المغتاب والنمام .
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