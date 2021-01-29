شكرا لمتابعة خبر عن موعد إطلاق مترو الرياض رسميًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر صحفية على أن الهيئة الملكية لمدينة الرياض، تعتزم إطلاق مترو الرياض بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل جزئي بعد أن بدأت تشغله بشكل تجريبي.

وذكرت المصادر أن استراتيجية الرياض التي أعلن عنها الأمير محمد بن سلمان تحتوي على نحو 100 مبادرة ومشروع، منوها بأن حجم الاستثمارات الحكومية المتمثلة في الهيئة الملكية وصندوق الاستثمارات والأذرع الاستثمارية بلغ 220 مليار دولار.

وأشارت إلى أن هناك نحو 20 شركة عالمية أعلنت نقل مقارها الرسمية إلى مدينة الرياض، إيمانا منهم بأنهم يعلمون أن اقتصاد الرياض هو الأكبر في المنطقة إضافة إلى أن الرياض تعد مستقبل الاستثمار.