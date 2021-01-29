5 طلاب في الأفلاج يختمون القرآن الكريم “عن بُعد” (صور)

︎ :

.



نجح خمسة طلاب في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض في إتمام حفظ القرآن الكريم “عن بُعد”، قبل أن تكرمهم جمعية تحفيظ القرآن بالأفلاج وتقدم لهم جوائز وهدايا تشجيعية.

وجرى تكريم الطلاب وفقاً لـ “سبق” بمشاركة أولياء أمورهم، وعدد من منسوبي الجمعية عبر رابط إلكتروني أتاحته الجمعية.

وقدمت الجمعية من جهتها الشكر للداعمين الذين دعموا مسيرتها، داعية لاستمرار دعم الأهالي وأهل الخير لهم كي يستمر عطاؤها في خدمة كتاب الله.

Source akhbaar24.argaam

