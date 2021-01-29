“حب الزوجة شرك بالله”.. موضوع رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية يثير الجدل

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أثارت رسالة ماجستير في شعبة العقيدة بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، جدلا واسعا، لما تضمنه من اعتبار حب الزوجة شرك بالله.

واعتبر صاحب الرسالة، حب الزوج لزوجته مثالًا للشرك بالله، وقد نال بها الماجستير بتقدير ممتاز.

وتقرر الرسالة أن حب الزوجة ” شركا مخرجا من الملة، إذا بلغ حدّ التتيّم، وحد الخضوع للزوجة من شدة الحب “.

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