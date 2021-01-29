رد ناري من ” تاريخ آل سعود ” على مزاعم تحريف اسم ” مرخان ” من ” مردخاي “

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رد حساب تاريخ آل سعود على تغريدة لشخص، زعم أن الاسم الحقيقي لجد آل سعود ” مرخان ” مأخوذ من ” مردخاي “.

وأضاف تاريخ آل سعود:” أولاً: مرخان هو اسم عربي مشتق من شجر ” المرخ ” المعروف والمنتشر في شبة الجزيرة العربية، ومعناه في المعاجم الشجر اللين والشجر الذي طاب ورقة وطالت عيدانه “.

وأوضح:” ثانياً: تدعي أنك ” د ” فعليك أن تثبت كلامك بالمصادر والمراجع “، مبينا:” ثالثاً: سعيكم هذا ناتج عن حقد دفين ضد السعودية ونحن لكم بالمرصاد “.

Source slaati

