شاهد.. وصية الملك عبد العزيز آل سعود لأبنائه: لا تفرطوا في العلاقة مع هذه الدولة

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كشف الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسي، عن وصية الملك عبد العزيز آل سعود-رحمه الله- لأبنائه.

وقال عمرو موسى:” أوصى الملك عبدالعزيز أبنائه بألا يفرطوا في العلاقة مع مصر “، مضيفا:” أبناء الملك عبدالعزيز اعتبروها وصية واجبة التنفيذ، وأصبحت كل سياستهم قائمة على رعاية وتنمية والحرص على علاقة المملكة بمصر “.

وتابع:” سمعت من الملك فهد بن عبدالعزيز ومن الأمير سلطان ومن الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- وصية الملك عبدالعزيز آل سعود مؤسس المملكة وهي أن المملكة ومصر يجب أن يكونا على الدوام سويا ولا يفرطوا في العلاقة مع مصر “.

Source slaati

