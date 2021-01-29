بعد 18 يوماً في الغيبوبة .. الفنان خالد سامي يستجيب للمثيرات الخارجية

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أوضحت عائدة العتيبي زوجة الفنان خالد سامي، أمس (الخميس)، أن زوجها بدأ يستجيب للأوامر والمثيرات الخارجية، بعد قرابة 18 يوما من الترقب.

وكان “سامي” قد دخل في غيبوبة بداية الشهر الجاري، وأظهرت نتائج فحص الرنين المغناطيسي الذي أجري له وجود ثلاث جلطات صغيرة في الدماغ وتكلس في الشرايين.

Source akhbaar24.argaam

